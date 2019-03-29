В Красноярске строители детского сада снесли забор особняка и перепугали 18-летнюю владелицу

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-29T09:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне рабочие снесли ограждение частного особняка на улице Линейной, в Покровке. При этом перепугали 18-летнюю владелицу. Галия Баталова, мать девушки, рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск, что ей пришлось срочно приехать в Красноярск из Богучанского района (там она проживает постоянно), чтобы самой разобраться в этом инциденте.

По словам женщины, у нее есть решение суда от 2011 года, которое устанавливает границы территории ее земельного участка. Однако за это время каким-то образом произошло изменение кадастровых границ и получилось наложение участков. При этом ее в известность не поставили.

А накануне приехали рабочие со спецтехникой, разобрали 18 пролетов бетонного забора, загрузили и увезли на правобережье. При этом, уверяет женщина, никто никаких документов, объясняющих такие действия, ей никто не предоставил. Итого забрали под нужды строительства детского сада 6 соток. Как представительница владелицы, она собирается обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU