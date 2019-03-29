СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-29T08:30:58+03:00

В Красноярске молодой человек в баре пытался покончить с собой из-за подруги Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске в одном из баров (он находится в развлекательном комплексе в Свердловском районе) молодой человек попытался свести счеты с жизнью. Причины – ссора с подругой. Сначала поругались, потом он схватил острый предмет и... Но все закончилось благополучно благодаря вмешательству сотрудников Росгвардии.

В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что получили сигнал на «тревожную кнопку» от администратора развлекательного комплекса. Когда группа задержания вневедомственной охраны через несколько минут оказалась на месте, администратор провела ее в помещение, где находился молодой человек – он истекал кровью из глубокого пореза на запястье.

Первым делом вызвали «Скорую», затем оказали первую доврачебную помощь. Как наложить жгут и остановить кровотечение, росгвардейцы знают. Поэтому не растерялись. Приехавшие медики поблагодарили их и забрали поранившегося молодого человека с собой

ИСТОЧНИК KP.RU