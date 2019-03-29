В Хакасии девушка из ревности выбросила подругу с балкона пятого этажа

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-29T08:11:23+03:00

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В Хакасии девушка выбросила подругу с балкона пятого этажа. Причем в прямом смысле, хладнокровно и с умыслом убить ее. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в хакасском следственном комитете и рассказали подробности.

Все произошло 24 декабря прошлого года в городке Сорске. 18-летняя подозреваемая пригласила к себе домой 17-летнюю подругу и знакомых парней. Устроили вечеринку с горячительным. По окончании молодые люди попрощались и ушли, а подруги остались вдвоем в квартире и вышли на балкон, поговорить.

В какой-то момент младшая из девушек нагнулась, чтобы посмотреть вниз. В это время подозреваемая схватила ее за куртку и перекинула через балконное ограждение. Все могло бы завершиться трагедией, если бы не бельевые веревки, натянутые соседями снизу на своих балконах (к слову, сколько жизней спасли такие веревки – не сосчитать). В результате девушка пострадала, но не погибла.

Следователям подозреваемая рассказала: приревновала своего парня к подруге. Когда ссорились, бой-френд признался в симпатиях, вот она и решила устранить соперницу.

ИСТОЧНИК KP.RU