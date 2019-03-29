В Красноярске на Стрелке построят пятизвездочный отель

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-29T07:46:31+03:00

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В Красноярске в районе Стрелки появится новый пятизвездочный отель с бизнес-офисами. Соглашение об этом было подписано в рамках Красноярского экономического форума между главой города Сергеем Ереминым и гендиректором компании «СИФАЛЬ Девелопмент» Сергеем Волоткевичем. Название для такого комплекса уже есть – «Красноярск-сити».

Правда, добавим, что конкретного места, где именно на Стрелке построят отель, не называется. Зато озвучены цифры: объем инвестиций составит 25 миллиардов рублей, ориентировочный срок реализации проекта – 2019-2024 годы. Проект разработает мировое проектное бюро Франции с участием красноярских архитекторов.

По словам Сергея Еремина, пятизвездочный отель с деловым центром станет магнитом для мирового бизнес-сообщества.

- На наличие таких объектов смотрит бизнес, когда решает, где проводить переговоры и куда вкладывать ресурсы. Красноярск находится в центре Евразии. И это территориальное превосходство нужно использовать в своих интересах и создавать все условия, чтобы стать центром деловых коммуникаций и повысить инвестиционную привлекательность города. Наша амбициозная задачи – превратить Красноярск в «биржу контрактов» - то место, где бы встречались все крупные покупатели и продавцы.

ИСТОЧНИК KP.RU