2019-03-29T06:38:52+03:00
Экономика

На Красноярском экономическом форуме обсудят «регуляторную гильотину»

Что она даст бизнесу, государству и потребителям?
Татьяна РЯБИНИНА
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В планах - классификация всех требований надзорных органов по видам бизнеса.В планах - классификация всех требований надзорных органов по видам бизнеса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Эксперты, чиновники и предприниматели обсудят на KEF`2019 ход развития инициативы «Регуляторная гильотина» как базового направления совершенствования контрольно-надзорной деятельности государства. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, в России действует свыше 9 тысяч нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к бизнесу при проверках, причем многие еще со времен СССР.

Они противоречат друг другу, дублируют полномочия ведомств и т.д. Словом, требуют пересмотра. Предполагается, что пересмотреть требования реально к 1 февраля 2020 года.

Также возможен новый подход к классификации законов и требований. То есть не по ведомствам (пожарные, санитарные и пр.), а по видам бизнеса (ресторанный, отельный и пр.). Таким образом, новичкам в бизнесе не придется изучать все подряд, выбирая для себя то, что предстоит соблюдать, нужно будет взять только то, с чем ему предстоит работать.

В первую очередь гильотина затронет наиболее зарегулированные отрасли: транспорт, экологию, промышленную безопасность, ветеринарию, санитарно-эпидемиологический надзор.

Однако захотят ли ведомства расставаться со своими полномочиями и, как следствие, с финансированием и штатами? Не получится ли так, что потребители останутся один на один с некачественной продукцией и услугами?

«Опыт стран, применявших инструмент «регуляторной гильотины», подтверждает, что для успеха равно важны как высокий темп преобразований, так и возможность разрешения спорных ситуаций онлайн на самом высоком уровне», – говорит модератор дискуссии, директор Аналитического центра «Форум» Александр Брагин.

Наша справка

«Регуляторная гильотина» - это анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов. Термин «регуляторная гильотина» был предложен международной консалтинговой компанией Jacobs, Cordova & Associates, разработавшей ее концепцию еще 15 лет назад. Этот инструмент активно используется в мире, его применили уже более 100 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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