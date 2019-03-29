2019-03-29T06:19:43+03:00
Происшествия

В Красноярском крае врачи скрыли от полиции сделанный школьнице аборт

Отца неродившегося ребенка наказали на 8 месяцев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае врачи скрыли от полиции сделанный школьнице абортВ Красноярском крае врачи скрыли от полиции сделанный школьнице абортФото: Мария ЛЕНЦ
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В Богучанском районе врачи местном больнице скрыли от правоохранительных органов информацию, о которой обязаны были сообщить в рамках законодательства. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой прокуратуре, вскрылось это только после проведенной в декабре прошлого года в медицинском учреждении проверки.

Стало известно, что в августе 2018-го в больницу поступила школьница, которой нет еще и 16 лет. Девушке сделали прерывание беременности. Оперативное вмешательство прошло благополучно. Но врачи обязаны были информировать полицию об этом, учитывая возраст пациентки.

После прокурорской проверки материалы дела были направлены в следственный комитет по краю и там возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Отца неродившегося ребенка осудили на 8 месяцев условно. А персонал Богучанской больницы наказали в дисциплинарном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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