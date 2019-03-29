В Красноярске расскажут о том, как управлять миром

СЕГОДНЯ 06:05 2019-03-29T06:05:22+03:00

Продолжаем знакомить вас с экспертами Красноярского экономического форума, который проходит 29-30 марта

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В этом году KEF`2019 впервые пройдет в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности и пул экспертов существенно изменился. Впервые в Красноярск приедет Параг Ханна – ведущий эксперт по геополитическим вопросам, путешественник по миру и автор ряда бестселлеров.

Последняя книга Парага – «Технократия в Америке: Расцвет информационного государства» (2017). Также он автор трилогии, посвященной будущему новому порядку мирового устройства: «Второй мир: Как развивающиеся страны повлияют на мировую конкуренцию в XXI веке», «Как управлять миром: прокладываем курс к следующей эпохе Возрождения» и «Коннектография: определение будущего мировой цивилизации».

В 2008 году по оценкам Esquire Параг Ханна был в списке 75 наиболее влиятельных людей XXI века.

Параг Ханна считате, что эра Америки завершена, мы живем в новом Средневековье - в мультиполярном мире децентрализованной власти. Но если объединить усилия правительств, бизнесменов, деятелей науки и искусства, гражданских активистов и просто обычных людей по всему миру, за мрачным новым Средневековьем последует новое Возрождение!

Кстати, услышать этого эксперта смогут не только участники форума, но и все желающие, поскольку он участвует в цикле публичных лекций ключевых спикеров KEF’2019, полный список здесь

Конкретно

29 марта, 15.45–16.45

тема лекции: The Future is Asian

Лекция будет проходить на английском языке.

Место проведения: Научная библиотека Сибирского федерального университета (Свободный проспект, 79/10)

Вход свободный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU