2019-03-29T06:05:22+03:00
Экономика

В Красноярске расскажут о том, как управлять миром

Продолжаем знакомить вас с экспертами Красноярского экономического форума, который проходит 29-30 марта
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Молодежная программа форума завершена, 29 и 30 марта - время основной программы.Молодежная программа форума завершена, 29 и 30 марта - время основной программы.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В этом году KEF`2019 впервые пройдет в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности и пул экспертов существенно изменился. Впервые в Красноярск приедет Параг Ханна – ведущий эксперт по геополитическим вопросам, путешественник по миру и автор ряда бестселлеров.

Последняя книга Парага – «Технократия в Америке: Расцвет информационного государства» (2017). Также он автор трилогии, посвященной будущему новому порядку мирового устройства: «Второй мир: Как развивающиеся страны повлияют на мировую конкуренцию в XXI веке», «Как управлять миром: прокладываем курс к следующей эпохе Возрождения» и «Коннектография: определение будущего мировой цивилизации».

В 2008 году по оценкам Esquire Параг Ханна был в списке 75 наиболее влиятельных людей XXI века.

Параг Ханна считате, что эра Америки завершена, мы живем в новом Средневековье - в мультиполярном мире децентрализованной власти. Но если объединить усилия правительств, бизнесменов, деятелей науки и искусства, гражданских активистов и просто обычных людей по всему миру, за мрачным новым Средневековьем последует новое Возрождение!

Кстати, услышать этого эксперта смогут не только участники форума, но и все желающие, поскольку он участвует в цикле публичных лекций ключевых спикеров KEF’2019, полный список здесь

Конкретно

29 марта, 15.45–16.45

тема лекции: The Future is Asian

Лекция будет проходить на английском языке.

Место проведения: Научная библиотека Сибирского федерального университета (Свободный проспект, 79/10)

Вход свободный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красноярский экономический форум (КЭФ) - 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Красноярском экономическом форуме обсудят «регуляторную гильотину»
В Красноярском крае врачи скрыли от полиции сделанный школьнице аборт
Житель Красноярска набил себе татуировку с портретом мэра города
Из Красноярска в Монголию отправили более 9 тонн мороженого
В Красноярском крае можно сдать кровь на анализ по почте!
В Красноярске проводят проверку по факту насилия в отношении полицейского
Первый замминистра науки и высшего образования: Если не изменимся, можем потерять идентичность
Жителя Красноярска будут судить за смертельные побои, нанесенные им бабушке-блокаднице
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем
В женской колонии Красноярска начали производить газировку
Каждый день в Красноярске регистрируют десятки случаев парковки автомобилей на газонах
В Красноярске появится пять новых остановочных пунктов для городской электрички
Жителю Красноярска за нападение на таксиста дали 12,5 лет
В России разработали методику определения уровня качества городской среды
На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами
Еще один МФЦ откроют в Красноярске
Глава государства отметил: Зимняя универсиада в Красноярске прошла на высоком уровне
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
Под Красноярском у креста на Дрокинской горе вновь появилась надпись «Россия»
В Красноярске стартовал КЭФ-2019