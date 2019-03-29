2019-03-29T04:48:07+03:00
Общество

Из Красноярска в Монголию отправили более 9 тонн мороженого

Перед этим его проверили на качество
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Из Красноярска в Монголию отправили более 9 тонн мороженого. Фото пресс-службы РоссельхознадзораИз Красноярска в Монголию отправили более 9 тонн мороженого. Фото пресс-службы РоссельхознадзораФото: Мария ЛЕНЦ
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На днях из Красноярска в соседнюю республику Монголию отправили 9,3 тонны мороженого. Причем это уж не первая партия сладкого лакомства: начиная с нового года объем поставок составляет уже более 19 тонн. Как оказалось, за границей красноярское мороженое пользуется большим спросом.

Специалисты Россельхознадзора тщательно следят за качеством экспортных продуктов. Добавим, что Красноярский край поставляет в Монголию яйца, пшеницу и другие продовольственные товары.

- Перед отгрузкой мороженое подвергнуто комплексу исследований в аккредитованной лаборатории. По результатам исследований продукция признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям и является безопасной для использования на пищевые цели. Погрузка мороженого осуществлена в очищенное и продезинфицированное специализированное автотранспортное средство, позволяющее обеспечить соблюдение температурного режима, предусмотренного для транспортировки данного вида продукции, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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