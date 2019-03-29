В Красноярском крае можно сдать кровь на анализ по почте!

СЕГОДНЯ 04:33 2019-03-29T04:33:58+03:00

Заказал тест, отправил сухие пятна крови в лабораторию, получил анализ - и все это по почте и через сайт. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Межрегиональный масштабный проект «Енисейская Сибирь» - это не только добыча полезных ископаемых и крупные производства, это еще и высокотехнологичные небольшие предприятия, которые, в том числе, и помогают людям.

На мультимедийной выставке «Енисейской Сибири» на KEF`2019 представлена технология анализа сухих пятен крови (DBS - dried blood spot или сухая капля крови (СКК)), она позволяет проводить исследование в образце капиллярной крови, нанесенном на специальную целлюлозную карточку. Чтобы получить такой образец, несколько капель крови из пальца руки наносят на впитывающую фильтровальную бумагу и высушивают. Готовые образцы хранят в zip-пакетах вместе с веществом, впитывающим лишнюю влагу.

Осталось отправить образец на исследование по почте и получить готовый результат. Такой анализ не заменяет традиционные исследования крови в поликлинике, он выявляет генетические нарушения, наличие раковых клеток, риск тромбозов, инсультов, инфарктов, чувствительность к радиации.

В Красноярске производством реагентов и внедрением в практику современных молекулярно-генетических технологий лабораторных исследований занимается малое инновационное предприятие «Формула гена».

Стоимость анализа сухих пятен крови от 500 до 3500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU