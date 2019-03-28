2019-03-28T15:29:38+03:00
Общество

В Красноярске проводят проверку по факту насилия в отношении полицейского

Задержанный мужчина прямо в здании отдела полиции ударил сотрудника органов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Если уголовно дело все же заведут, буйному мужчине будет грозить серьезный штраф или даже заключение в колонии.Если уголовно дело все же заведут, буйному мужчине будет грозить серьезный штраф или даже заключение в колонии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске проводят проверку по факту насилия в отношении полицейского. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, все произошло в Октябрьском районе краевого центра. 45-летнего мужчину, нарушавшего общественный порядок, доставили в отдел полиции для установления личности.

- После его доставления в отдел полиции, задержанный нанес один удар кулаком по лицу полицейского. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен комплекс судебных экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе краевого следственного комитета.

Если уголовно дело все же заведут, буйному мужчине будет грозить серьезный штраф или даже заключение в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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