Первый замминистра науки и высшего образования: Если не изменимся, можем потерять идентичность

СЕГОДНЯ 13:46 2019-03-28T13:46:17+03:00

"Самый главный наш ресурс – это люди, интеллект, молодежь, сидящая в этом зале". Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярский экономический форум-2019 открылся сегодня, 28 марта. В первый же день работы форума прошло сразу несколько интересных дискуссионных секций.

Ключевым мероприятием «нулевого дня» форума называют пленарное заседание «Комфортный город: конкуренция за человека». Здесь обсуждали не только актуальность повышения уровня комфорта в городах, но и то, что на сегодняшний день является самым важным ресурсом в России.

- Сейчас не только руководство страны, но и все мы, граждане, понимаем, что если мы не изменимся очень быстро – в ближайшие четыре-шесть лет, мы рискуем потерять свою идентичность. А Россия, на мой взгляд, обладает абсолютно уникальными территориальными, климатическими, ресурсными возможностями. И самый главный наш ресурс – это люди, интеллект, молодежь, сидящая в этом зале, – сказал первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников.

Напомним, КЭФ-2019 проработает несколько дней. У нынешнего форума вновь насыщенная деловая программа и рекордное количество участников – порядка 6 000 человек из 27 стран и разных регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU