2019-03-28T13:44:35+03:00
Происшествия

Жителя Красноярска будут судить за смертельные побои, нанесенные им бабушке-блокаднице

Мужчина кормил немощную родственницу и пришел в ярость, когда она опрокинула тарелку с едой
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии.Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Красноярска будут судить за смертельные побои, нанесенные им бабушке-блокаднице. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей, 42-летний мужчина ухаживал за своей 93-летней бабушкой, перенесшей блокаду Ленинграда. Как позже скажут эксперты, пенсионерка находилась в беспомощном состоянии. Во время приема пищи женщина уронила тарелку, тарелка разбилась. И это привело молодого мужчину в ярость.

- Разозлившись, мужчина нанес пожилой женщине не менее семи ударов по телу, причинив травмы грудной клетки, от которых пожилая женщина скончалась на месте происшествия. В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания, - прокомментировали в краевом следственном комитете.

На жителя Красноярска завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», скоро будет суд. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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