ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем
В рамках Красноярского экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников провел рабочую встречу с руководством Красноярского края - губернатором Александром Уссом и председателем правительства Юрием Лапшиным, по результатам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.
В ходе встречи обсуждалось участие ВТБ в реализации экономически значимых проектов региона, в том числе возможное финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры.
Фото: банк ВТБ
Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Красноярского края, а также развитие и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры на территории региона.
Документ также направлен на разработку и реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, сотрудничество в рамках реализации региональных проектов на территории Красноярского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU