ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-28T13:27:41+03:00

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В рамках Красноярского экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников провел рабочую встречу с руководством Красноярского края - губернатором Александром Уссом и председателем правительства Юрием Лапшиным, по результатам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.

В ходе встречи обсуждалось участие ВТБ в реализации экономически значимых проектов региона, в том числе возможное финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры.

Фото: банк ВТБ

Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Красноярского края, а также развитие и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры на территории региона.

Документ также направлен на разработку и реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, сотрудничество в рамках реализации региональных проектов на территории Красноярского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU