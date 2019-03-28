2019-03-28T13:27:41+03:00
Экономика

ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем

Поделиться:
Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

В рамках Красноярского экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников провел рабочую встречу с руководством Красноярского края - губернатором Александром Уссом и председателем правительства Юрием Лапшиным, по результатам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между банком и регионом.

В ходе встречи обсуждалось участие ВТБ в реализации экономически значимых проектов региона, в том числе возможное финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры.

Фото: банк ВТБ

Фото: банк ВТБ

Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории Красноярского края, а также развитие и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры на территории региона.

Документ также направлен на разработку и реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, сотрудничество в рамках реализации региональных проектов на территории Красноярского края.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый замминистра науки и высшего образования: Если не изменимся, можем потерять идентичность
Жителя Красноярска будут судить за смертельные побои, нанесенные им бабушке-блокаднице
В женской колонии Красноярска начали производить газировку
Каждый день в Красноярске регистрируют десятки случаев парковки автомобилей на газонах
В Красноярске появится пять новых остановочных пунктов для городской электрички
Жителю Красноярска за нападение на таксиста дали 12,5 лет
В России разработали методику определения уровня качества городской среды
На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами
Еще один МФЦ откроют в Красноярске
Глава государства отметил: Зимняя универсиада в Красноярске прошла на высоком уровне
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
Под Красноярском у креста на Дрокинской горе вновь появилась надпись «Россия»
В Красноярске стартовал КЭФ-2019