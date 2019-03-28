СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-28T13:02:31+03:00

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В женской колонии Красноярска начали производить газировку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Как говорят в ведомстве, оборудование для производства и разлива газированных напитков стоит более 300 000. И колония закупила его на собственные средства, без участия каких-либо субсидий со стороны.

Сейчас исправительное учреждение производит до 150 литров газировки за час, напиток разливают в разную тару – объемом 1 литр, 1,5 литра и 0,5 литра. Еще до старта производства в колонии получили необходимые на продукцию документы - сертификаты, подтверждающие ее качество.

- Оценить вкус газировки, выпущенной в ИК-22, уже смогли не только осужденные и сотрудники, но и обычные красноярцы – посетители продовольственных ярмарок ГУФСИН. Приобрести прохладительные напитки и другие продовольственные, а также промышленные товары, изготовленные в учреждениях ГУФСИН, можно в магазине «Гардарика», расположенном в административном здании ИК-22, - говорят в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU