СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-28T11:51:27+03:00

Все автомобили, припаркованные в неположенных местах, волонтеры сфотографировали, информацию передадут в административную комиссию, и владельцев машин оштрафуют. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Как пожаловаться на водителя, бросающего свою машину на зеленой зоне?

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Каждый день в Красноярске регистрируют десятки случаев парковки автомобилей на газонах. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации. По данным мэрии за один только двухчасовой рейд в Железнодорожном районе общественники зафиксировали 28 нарушений. Автомобилисты бросают свои машины на зеленых зонах, тротуарах, детских площадках.

Все автомобили, припаркованные в неположенных местах, волонтеры сфотографировали, информацию передадут в административную комиссию, и владельцев машин оштрафуют.

- Схема проста, она состоит всего из трёх шагов. Первый – сфотографировать автомобиль с госномером с привязкой к улице или узнаваемому объекту. Второй – составить обращение. Третий – отправить в административную комиссию района для дальнейшей работы с нарушителем, - прокомментировал специалист отдела социальной политики администрации Железнодорожного района Дмитрий Ельцов.

ИСТОЧНИК KP.RU