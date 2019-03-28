СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-28T11:03:05+03:00

В расписании движений наземного метро появится пять новых остановочных пункта – их построят с нуля Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске появится пять новых остановочных пунктов для городской электрички. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе красноярской железной дороги.

Второй этап развития проекта «Городская электричка» презентовали на Красноярском экономическом форуме. Второй этап начнут реализовывать в 2021 году. Его основные цели: увеличение скорости движения городских электропоездов, сокращения интервала движения между ними. В расписании движений наземного метро появится пять новых остановочных пункта – их построят с нуля: «Озеро парк», «Камская», «Новоленд», «Гайдашовка» и «Мичурина» (районы Красноярска, где сейчас активно ведется строительство жилых домов).

- Кроме того, на II-м этапе намечена реализация крупного инфраструктурного проекта, – сооружение второго железнодорожного пути моста через Енисей «777». В настоящее время мост «777» является единственным однопутным участком Транссиба на Красноярской железной дороге. Это ограничивает пропускную способность и не позволяет осуществлять движение электропоездов по кольцевому маршруту с короткими интервалами, - говорят в пресс-службе красноярской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU