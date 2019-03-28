Жителю Красноярска за нападение на таксиста дали 12,5 лет
Жителю Красноярска за нападение на таксиста дали 12,5 лет. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
По данным ведомства, все случилось летом прошлого года. 26-летний нигде неработающий житель краевого центра решил поправить свои финансовые дела, угнав машину такси. Самого таксиста он решил убить.
Мужчина вызвал авто в таксофирме, сказал водителю ехать в безлюдное место? там напал на него и начал избивать. Водителю удалось отстегнуть ремень безопасности и выскочить из салона машины. Оказавшись на улице мужчина начал звать на помощь, а нападавший сбежал. Через некоторое время его задержали. В ходе следствия и на суде мужчина свою вину так и не признал, тем не менее суд признал его виновным в разбойном нападении и покушении на убийство. Ему назначили наказание – 12,5 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU