2019-03-28T09:51:20+03:00
Общество

В России разработали методику определения уровня качества городской среды

Об этом на красноярском экономическом форуме рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Как говорит Максим Егоров, уже через пять лет в России количество городов с наиболее комфортной средой, должно увеличиться вдвое.Как говорит Максим Егоров, уже через пять лет в России количество городов с наиболее комфортной средой, должно увеличиться вдвое.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Методику определения уровня качества городской среды разработали в федеральном правительстве. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, об этом на КЭФ-2019 говорил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

По словам Егорова, индекс уровня комфорта городской среды будут определять по 36 показателям. Это и количество зелени в черте населенного пункта, наличие и количество парков и скверов, мест для занятия спортом, количество ветхого жилья, уровень безопасности дорог.

Совсем скоро все города России проверят по этим показателям и выведут индекс комфорта пространства в них, на основании полученных показателей составят рейтинг городов.

Как говорит Максим Егоров, уже через пять лет в России количество городов с наиболее комфортной средой, должно увеличиться вдвое.

Напомним, красноярский экономический форум-2019 стартовал сегодня, 28 марта. Мероприятие вновь станет дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, науки, политики и общественности, на которой обсудят актуальные вопросы социально-экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красноярский экономический форум (КЭФ) - 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами
Еще один МФЦ откроют в Красноярске
Глава государства отметил: Зимняя универсиада в Красноярске прошла на высоком уровне
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
Под Красноярском у креста на Дрокинской горе вновь появилась надпись «Россия»
В Красноярске стартовал КЭФ-2019
Школьница из Красноярска стала одной из самых красивых девочек-моделей в мире
Красноярск остается еще без одного автобусного маршрута
В Красноярске шесть исторических домов с Горького перевезли на технологическую площадку для реставрации
Инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» одобрили на федеральном уровне
Прокуратура подала в суд на депутата красноярского Заксобрания
Шесть ледовых переправ закрыли в Красноярском крае
Почту в Красноярск будут доставлять в скоростных вагонах
В Красноярском крае мать оклеветала сожителя, обвинив в совращении дочери
Красноярцев пригласили посмотреть выступление группы «Яхонт» и выиграть 200 тысяч рублей
В Туруханске мужчине пришлось запретить круглую сумму за чужой курятник
В Красноярском крае двух врачей обвиняют в гибели ребенка
В Красноярске появится сквер Речников
В Красноярском крае в 2017 году пропал вахтовик: следователи просят помощи в розыске
Жительница Красноярска помогла вернуть сбежавших из дома влюбленных подростков
Власти Красноярска вернулись к вопросу о строительстве православного храма на Стрелке
В Енисейске ФСБ задержала подпольного оружейника
В Хакасии скончавшегося от менингита 10-месячного ребенка лечили от ОРВИ
В Красноярске за езду по городу с грязными колесами можно получить штраф до 100 тысяч рублей
В Красноярске на владельца взорвавшегося дома на Кандагарской завели уголовное дело за мошенничество
В Красноярске отменяются старые и вводятся новые выделенные полосы