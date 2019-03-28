В России разработали методику определения уровня качества городской среды

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-28T09:51:20+03:00

Как говорит Максим Егоров, уже через пять лет в России количество городов с наиболее комфортной средой, должно увеличиться вдвое. Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этом на красноярском экономическом форуме рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров

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Методику определения уровня качества городской среды разработали в федеральном правительстве. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, об этом на КЭФ-2019 говорил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

По словам Егорова, индекс уровня комфорта городской среды будут определять по 36 показателям. Это и количество зелени в черте населенного пункта, наличие и количество парков и скверов, мест для занятия спортом, количество ветхого жилья, уровень безопасности дорог.

Совсем скоро все города России проверят по этим показателям и выведут индекс комфорта пространства в них, на основании полученных показателей составят рейтинг городов.

Как говорит Максим Егоров, уже через пять лет в России количество городов с наиболее комфортной средой, должно увеличиться вдвое.

Напомним, красноярский экономический форум-2019 стартовал сегодня, 28 марта. Мероприятие вновь станет дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, науки, политики и общественности, на которой обсудят актуальные вопросы социально-экономического развития.

ИСТОЧНИК KP.RU