На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами
На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС города.
На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами.Видео: полк ДПС Красноярска! другой источник
Инспекторы дежурят на въездах в город и выездах из Красноярска, они проверяют все большегрузы, перевозящие опасные вещества. Особое внимание на автомобили с легковоспламеняющимися и взрывоопасными грузами.
- Инспекторы проверяют у водителей документацию, разрешающую перевозку, оценивают техническое состояние транспортного средства, а также следят за соблюдением водителями режима труда и отдыха. Полицейские напоминают, что водителю, нарушившему правила перевозки опасного груза, грозит штраф до 2500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, а юридическим лицам - штраф в размере от 400 000 до 500 000 рублей, - говорят в пресс-службе полка ДПС Красноярска.
Естественно, если из-за нарушения правил перевозки опасного груза случится какое-то ЧП, ответственность за это уже будет куда серьезнее.
ИСТОЧНИК KP.RU