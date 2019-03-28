2019-03-28T09:24:25+03:00
Авто

На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами

Особое внимание на автомобили, перевозящие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Инспекторы проверяют у водителей документацию, разрешающую перевозку, оценивают техническое состояние транспортного средства, а также следят за соблюдением водителями режима труда и отдыха.Инспекторы проверяют у водителей документацию, разрешающую перевозку, оценивают техническое состояние транспортного средства, а также следят за соблюдением водителями режима труда и отдыха.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС города.

На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами.Видео: полк ДПС Красноярска! другой источник

Инспекторы дежурят на въездах в город и выездах из Красноярска, они проверяют все большегрузы, перевозящие опасные вещества. Особое внимание на автомобили с легковоспламеняющимися и взрывоопасными грузами.

- Инспекторы проверяют у водителей документацию, разрешающую перевозку, оценивают техническое состояние транспортного средства, а также следят за соблюдением водителями режима труда и отдыха. Полицейские напоминают, что водителю, нарушившему правила перевозки опасного груза, грозит штраф до 2500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев, а юридическим лицам - штраф в размере от 400 000 до 500 000 рублей, - говорят в пресс-службе полка ДПС Красноярска.

Естественно, если из-за нарушения правил перевозки опасного груза случится какое-то ЧП, ответственность за это уже будет куда серьезнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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