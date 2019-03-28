Еще один МФЦ откроют в Красноярске
Еще один МФЦ откроют в Красноярске. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте рассказал глава города Сергей Еремин.
Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, учреждение, оказывающее госуслуги по принципу «одного окна» откроют в микрорайоне Солнечный. Несмотря на то, что этот микрорайон уже достаточно большой активно застраивается, собственного многофункционального центра «Мои документы», здесь не было.
Как написал Сергей Еремин, МФЦ заработает по адресу: 60 лет Образования СССР, 31, рядом с остановкой городских автобусов. «Предусмотрим место и для парковки авто. Помещение полностью будет оборудовано для маломобильного населения и детских колясок. Сейчас заканчиваем оформление помещения», - обещает глава города.
Также известно, что помещение, которое отдали под МФЦ, до недавнего времени пустовало и было невостребованным. Теперь площадка будет приносить пользу жителям района.
ИСТОЧНИК KP.RU