СЕГОДНЯ 08:33 2019-03-28T08:33:42+03:00

Как написал Сергей Еремин, МФЦ заработает по адресу: 60 лет Образования СССР, 31, рядом с остановкой городских автобусов. Фото: Инстаграм главы Красноярска

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Еще один МФЦ откроют в Красноярске. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте рассказал глава города Сергей Еремин.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, учреждение, оказывающее госуслуги по принципу «одного окна» откроют в микрорайоне Солнечный. Несмотря на то, что этот микрорайон уже достаточно большой активно застраивается, собственного многофункционального центра «Мои документы», здесь не было.

Как написал Сергей Еремин, МФЦ заработает по адресу: 60 лет Образования СССР, 31, рядом с остановкой городских автобусов. «Предусмотрим место и для парковки авто. Помещение полностью будет оборудовано для маломобильного населения и детских колясок. Сейчас заканчиваем оформление помещения», - обещает глава города.

Также известно, что помещение, которое отдали под МФЦ, до недавнего времени пустовало и было невостребованным. Теперь площадка будет приносить пользу жителям района.

ИСТОЧНИК KP.RU