СЕГОДНЯ 08:04 2019-03-28T08:04:53+03:00

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Глава государства отметил: Зимняя универсиада в Красноярске прошла на высоком уровне. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правления губернатора нашего региона.

По данным ведомства, глава края Александр Усс принял участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Александр Усс в своем выступлении рассказал о том, что было сделано во время подготовки к Всемирным зимним студенческим играм в Красноярске, а также поблагодарил федеральные власти за всестороннюю помощь и поддержку.

- Действительно, Универсиада прошла на высоком уровне. Наши спортсмены добились очень хороших результатов: завоевали почти половину всех медалей. Это тоже уникальный результат. Конечно, ещё есть, над чем работать, это совершенно очевидно. Но я прошу Правительство и Администрацию подумать над этим и сделать предложение. Нужно организаторов, особенно спортсменов, отметить соответствующим образом, спортсменов нужно премировать, денежная премия должна быть, но и подумать о наградах, в том числе государственных наградах, – сказал после выступления красноярского губернатора Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU