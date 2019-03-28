2019-03-28T07:46:33+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ улучшил условия по ипотечному кредитованию для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.

Банк снизил размер первоначального взноса по ипотеке – теперь для данной категории клиентов первоначальный взнос по ипотечному кредиту составляет 25% от стоимости объекта недвижимости. Ранее размер первоначального взноса был равен 40%.

Кроме того, в рамках программы рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков УРАЛСИБ повысил максимальное значение коэффициента «кредит/залог». Теперь сумма кредита может достигать 75% от стоимости недвижимости, находящейся в залоге. В рамках данной программы клиенты могут рефинансировать ипотеку сторонних банков и дополнительно погасить задолженность по кредитным картам, потребительским и автокредитам.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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