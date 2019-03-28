2019-03-28T07:28:33+03:00
Общество

Под Красноярском у креста на Дрокинской горе вновь появилась надпись «Россия»

Надпись исчезла в начале марта
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Кое-кто посчитал, что крест совсем не сочетается с надписью «Россия», нанесенной на горе, и буквы исчезли. А сейчас вот появились снова. Фото: Павел СтабровКое-кто посчитал, что крест совсем не сочетается с надписью «Россия», нанесенной на горе, и буквы исчезли. А сейчас вот появились снова. Фото: Павел Стабров
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Под Красноярском у креста на Дрокинской горе вновь появилась надпись «Россия». Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, надпись исчезла в начале марта.

Напомним, 47-метровый поклонный крест появился на Дрокинской горе в феврале. Авторы проекта посчитали, что крест станет новым символом Красноярска. Сделали его специально такой величины и установили в таком месте, чтоб его было видно всем людям, въезжающим в Красноярск на автомобиле, прибывающим на поезде с западной стороны или прилетает на самолете.

Кое-кто посчитал, что крест совсем не сочетается с надписью «Россия», нанесенной на горе, и буквы исчезли. А сейчас вот появились снова.

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У 47-метрового креста на Дрокинской горе под Красноярском появилась подсветка. Фото освещенного сооружения, появившиеся накануне, широко обсуждают в соцсетях. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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