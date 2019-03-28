В Красноярске стартовал КЭФ-2019
В Красноярске стартовал КЭФ-2019. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-центре организации форума. Основной темой форума в этом году стала конкурентоспособность и экономическая динамика регионов и стран.
В этом году на форум в Красноярске съехалось рекордное количество участников – более 6000 человек из 27 стран и регионов России. Как и многие предыдущие годы, открывает мероприятие молодежная дискуссионная площадка, на которой обсудят универсальные концепции по благоустройству в городах.
За годы работы красноярского экономического форума менялись его темы, менялись концепции проведения, но смысл мероприятия остался прежним. КЭФ и сейчас является единой дискуссионной площадкой, на которой могут собраться представители власти, бизнеса и общественности, чтобы обсудить актуальные вопросы экономики и социальной среды, и сообща найти оптимальные решения существующих проблем.
ИСТОЧНИК KP.RU