2019-03-28T07:01:03+03:00
Общество

В Красноярске стартовал КЭФ-2019

Основной темой форума в этом году стала конкурентоспособность и экономическая динамика
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
В этом году на форум в Красноярске съехалось рекордное количество участников – более 6000 человек из 27 стран и регионов России.В этом году на форум в Красноярске съехалось рекордное количество участников – более 6000 человек из 27 стран и регионов России.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске стартовал КЭФ-2019. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-центре организации форума. Основной темой форума в этом году стала конкурентоспособность и экономическая динамика регионов и стран.

В этом году на форум в Красноярске съехалось рекордное количество участников – более 6000 человек из 27 стран и регионов России. Как и многие предыдущие годы, открывает мероприятие молодежная дискуссионная площадка, на которой обсудят универсальные концепции по благоустройству в городах.

За годы работы красноярского экономического форума менялись его темы, менялись концепции проведения, но смысл мероприятия остался прежним. КЭФ и сейчас является единой дискуссионной площадкой, на которой могут собраться представители власти, бизнеса и общественности, чтобы обсудить актуальные вопросы экономики и социальной среды, и сообща найти оптимальные решения существующих проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России разработали методику определения уровня качества городской среды
На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами
Еще один МФЦ откроют в Красноярске
Глава государства отметил: Зимняя универсиада в Красноярске прошла на высоком уровне
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
Под Красноярском у креста на Дрокинской горе вновь появилась надпись «Россия»
Школьница из Красноярска стала одной из самых красивых девочек-моделей в мире
Красноярск остается еще без одного автобусного маршрута
В Красноярске шесть исторических домов с Горького перевезли на технологическую площадку для реставрации
Инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» одобрили на федеральном уровне
Прокуратура подала в суд на депутата красноярского Заксобрания
Шесть ледовых переправ закрыли в Красноярском крае
Почту в Красноярск будут доставлять в скоростных вагонах
В Красноярском крае мать оклеветала сожителя, обвинив в совращении дочери
Красноярцев пригласили посмотреть выступление группы «Яхонт» и выиграть 200 тысяч рублей
В Туруханске мужчине пришлось запретить круглую сумму за чужой курятник
В Красноярском крае двух врачей обвиняют в гибели ребенка
В Красноярске появится сквер Речников
В Красноярском крае в 2017 году пропал вахтовик: следователи просят помощи в розыске
Жительница Красноярска помогла вернуть сбежавших из дома влюбленных подростков
Власти Красноярска вернулись к вопросу о строительстве православного храма на Стрелке
В Енисейске ФСБ задержала подпольного оружейника
В Хакасии скончавшегося от менингита 10-месячного ребенка лечили от ОРВИ
В Красноярске за езду по городу с грязными колесами можно получить штраф до 100 тысяч рублей
В Красноярске на владельца взорвавшегося дома на Кандагарской завели уголовное дело за мошенничество
В Красноярске отменяются старые и вводятся новые выделенные полосы