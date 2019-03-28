2019-03-28T06:38:24+03:00
Общество

Школьница из Красноярска стала одной из самых красивых девочек-моделей в мире

12-летняя Алиса Симонова вошла в список самых красивых детей мира по версии издания Bright Side
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Помимо работы моделью, девочка занимается гимнастикой. Почти весь ее аккаунт в Инстаграме заполнен профессиональными фотоснимками с ее участием. Фото: instagram.com/alisasamsonova/Помимо работы моделью, девочка занимается гимнастикой. Почти весь ее аккаунт в Инстаграме заполнен профессиональными фотоснимками с ее участием. Фото: instagram.com/alisasamsonova/
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Школьница из Красноярска стала одной из самых красивых девочек-моделей в мире. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, британское интернет-издание Bright Side составило список самых красивых детей-моделей планеты. В список вошла и 12-летняя наша землячка Алиса Симонова. Авторы рейтинга оценили ангельскую внешность девочки (небесно голубые глаза, светлые волосы, правильные черты лица).

Несмотря на совсем юный возраст, Алиса не новичок в модельном мире. В нашем городе она участвовала в детских конкурсах красоты, а сейчас в ее портфолио уже есть опыт сотрудничество с различными брендами мирового уровня.

Помимо работы моделью, девочка занимается гимнастикой. Почти весь ее аккаунт в Инстаграме заполнен профессиональными фотоснимками с ее участием, из чего можно сделать вывод, что работа моделью для девочки не просто увлечение, а вполне серьезное занятие.

Фото: instagram.com/alisasamsonova/

ИСТОЧНИК KP.RU

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