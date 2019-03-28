2019-03-28T06:13:32+03:00
Общество

Красноярск остается еще без одного автобусного маршрута

Перевозчик, обслуживающий маршрут №35, написал в департамент транспорта о прекращении работы
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В департаменте транспорта заверили, что в ближайшее время они объявят конкурс на поиск нового перевозчика, желающего работать по этому направлению.В департаменте транспорта заверили, что в ближайшее время они объявят конкурс на поиск нового перевозчика, желающего работать по этому направлению.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск остается еще без одного автобусного маршрута. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

Перевозчик, обслуживающий маршрут №35, написал в департамент транспорта о прекращении работы. Предприниматель заявил, что работать на, так называемом, «студенческом» направлении стало совсем нерентабельно.

Напомним, автобус №35 ходил по маршруту «СФУ - Академгородок» и был единственным видом транспорта, напрямую связывающим эти два района и два корпуса самого крупного в Красноярске вуза. После того, как автобус ходить перестанет, людям придется добираться или с пересадкой, или ходить пешком через рощу Академгородка.

Хотя в департаменте транспорта заверили, что в ближайшее время они объявят конкурс на поиск нового перевозчика, желающего работать по этому направлению. Правда, не факт, что перевозчик сразу найдется и найдется вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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