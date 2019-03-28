2019-03-28T05:53:31+03:00
Общество

В Красноярске шесть исторических домов с Горького перевезли на технологическую площадку для реставрации

Здания разобрали по деталям, и сейчас реставраторы готовят материал для замены утраченных элементов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Дома в разобранном виде. Фото: пресс-служба "Исторического квартала"Дома в разобранном виде. Фото: пресс-служба "Исторического квартала"
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В Красноярске шесть исторических домов с Горького перевезли на технологическую площадку для реставрации. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе проекта «Исторический квартал».

Дома №№ 11, 11 «А», 13, 13 «А», 15 и 17 разобрали по частям и перевезли на специальную площадку, где будут работать реставраторы. Специалисты осмотрели все детали, убрали те, которые уже непригодны для восстановления, и сейчас готовят материал для замены утраченных элементов.

- В мае на технологической площадке начнется контрольная сборка исторических зданий, чтобы детально проверить качество реставрации отдельных элементов и провести проверку соответствия выполняемых работ требованиям научно-проектной документации и нормативных документов, - говорят представители «Исторического квартала».

А пока реставраторы занимаются восстановлением элементов декора - наличников, резных украшений, рам. Как говорят специалисты, это достаточно трудоемкий процесс, требующий особого мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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