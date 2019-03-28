2019-03-28T04:59:06+03:00
Общество

Инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» одобрили на федеральном уровне

Проект направлен на социально-экономическое развитие трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В документе описано 32 инвестпроекта, их заявленная стоимость – более 1,9 триллиона рублей, срок реализации – до 2027 года.В документе описано 32 инвестпроекта, их заявленная стоимость – более 1,9 триллиона рублей, срок реализации – до 2027 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» одобрили на федеральном уровне. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правительства края.

Одобрение проекта получено от правительства РФ. Напомним, этот программный документ включает в себя мероприятия по социально-экономическому развитию сразу трех регионов: Красноярского края, Хакасии и Тувы. В документе описано 32 инвестпроекта, их заявленная стоимость – более 1,9 триллиона рублей, срок реализации – до 2027 года.

- Масштабный инвестпроект позволит создать более 70 тысяч рабочих мест, будет способствовать росту промышленного производства, налоговых поступлений, станет возможностью для развития малого и среднего бизнеса, научно-образовательного комплекса. В реализации КИП принимают участие более 60 предприятий и организаций, работающих в сфере добыче и переработке полезных ископаемых, электроэнергетике, сельском хозяйстве, в сфере транспортной инфраструктуры, - говорят в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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