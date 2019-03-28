СЕГОДНЯ 04:22 2019-03-28T04:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура подала в суд на депутата красноярского Заксобрания. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, представители ведомства подали иск в суд Центрального района. Это стало результатом проверки, проведенной в отношении одного из избранников.

Конкретно прокуратуру заинтересовала ситуация с арендой помещения для общественной приемной парламентария. Помещение депутат, якобы, арендовал у собственного отца. И это привело к незаконному обогащению близкого родственника избрания на почти 123 000 рублей. В связи с чем, здесь возник конфликт интересов, а парламентарий мер для его устранения не принял.

И второй повод для претензии прокуратуры – получение избранником зарплаты. Как установили в ведомстве, в январе прошлого года этот человек уезжал в Китай, а по документам находился на работе и получил за весь период отсутствия зарплату.

Заседание по претензии прокуратуры к депутату назначили на 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU