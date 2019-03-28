СЕГОДНЯ 03:46 2019-03-28T06:35:26+03:00

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Шесть ледовых переправ закрыли в Красноярском крае. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, нынешней зимой в Красноярском крае открыли более 100 дорог по ледовым покрытиям водоемов. Традиционно, первыми стали открывать переправы на севере региона, позже заработали такие зимние дороги в центральной и южной группах районов.

Теперь с приходом тепла лед на реках становится все тоньше, и переправы постепенно начинают закрывать. Уже не работают шесть зимних дорог: три переправы в Бирилюсском районе и одна в Большеулуйском (все – через реку Чулым), в Богучанском районе через реку Ангара и в Енисейском районе через Енисей.

- На сегодняшний день в крае действуют 111 ледовых переправ. Ежедневно их осматривают сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и представители организаций, которые занимаются эксплуатацией переправ. Они проводят замеры толщины льда и визуальный осмотр поверхности. Жителям края необходимо обращать внимание на установленные запрещающие знаки, закрытые проезды и спуски к воде. Кроме того, следует обращать внимание на дорожные знаки, установленные на ещё действующих ледовых переправах. С потеплением ранее заявленная грузоподъёмность снижается, а значит, проезд тяжелой техники становится крайне опасным, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU