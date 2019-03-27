Почту в Красноярск будут доставлять в скоростных вагонах
В Красноярский филиал Почты России прибыли 7 инновационных почтово-багажных вагонов. Они оснащены по последнему слову железнодорожной техники, подходят для скоростных поездов и могут разгоняться до 160 километров в час. Кстати, вагоны предыдущего поколения развивали максимальную скорость до 120 километров в час.
Длина вагонов составляет 25,5 метров – на полтора метра длиннее, чем предыдущие. Зараз они могут перевозить до 24 тонны почтовых грузов. А служить будут до 40 лет.
- Почтовые вагоны оснащены процессором – компьютером. Он контролирует работу всех систем объекта. В случае возникшей неисправности в электронике или при возгорании компьютер сам анализирует сложившуюся ситуацию и сообщает проводнику, что ему необходимо сделать для того, чтобы решить проблему, - сообщили в пресс-службе Красноярского филиала Почты России.
Также вагоны оснащены системой кондиционирования и вентиляции. Кладовая приспособлена к специальным почтовым контейнерам, которые закатываются в вагон и крепятся к стене. При проектировании вагона были учтены размеры контейнеров, чтобы их можно было поместить как можно больше и в несколько уровней.
ИСТОЧНИК KP.RU