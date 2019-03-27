В Красноярском крае мать оклеветала сожителя, обвинив в совращении дочери

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-27T17:35:06+03:00

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На 33-летнюю жительницу Тасеевского района завели уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления). Как оказалось, она обвинила своего 42-летнего сожителя, теперь уже бывшего, в совращении ее малолетней дочери.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, 19 марта женщина пришла в полицию и написала заявление на мужчину, с которым до этого прожила целых 6 лет. Заявление у нее приняли, однако проверка показала, что женщина говорит неправду. А причина – финансовые разногласия с сожителем. Дело в том, что они нажили не только совместное имущество, но и долги. Мужчина отдавать долги не пожелал.

Сожитель и дочка заявительницы (ей не исполнилось 14 лет) категорически отрицали незаконную связь между собой. Медицинское обследование также не подтвердило слова матери. Но уголовное дело все-таки возбудили, не против мужчины, а против женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU