2019-03-27T17:04:03+03:00
Общество

Красноярцев пригласили посмотреть выступление группы «Яхонт» и выиграть 200 тысяч рублей

А еще отведать бесплатное угощение на открытии агротерминала
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев пригласили посмотреть выступление группы «Яхонт» и выиграть 200 тысяч рублейКрасноярцев пригласили посмотреть выступление группы «Яхонт» и выиграть 200 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Завтра, 28 марта, в Красноярске состоится открытие первого в крае оптово-распределительного центра «Агротерминал». И не только в крае, но и в целом за Уралом. В Центр будет стекаться продукция местных производителей, и тут же – их оптовая продажа. Ассортимент – широчайший, от продуктов до промышленных товаров. Всегда свежее, всегда доступное по цене.

Открытие будет масштабным. Красноярцам обещают праздничный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов. Выступит культовая группа «Яхонт». Приготовили организаторы и угощение для своих гостей. Обещают много призов и подарков. И главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей. А общий призовой фонд – 200 тысяч рублей.

И, конечно же, развлечения: прокатиться на лошадях, сфотографироваться с хаски. Детей ждут животные из контактного зоопарка «Роева ручья». Начало – в 11 часов. Адрес: улица Ястынская, 47/5. Автобусная остановка так и называется: «Агротерминал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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