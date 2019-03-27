2019-03-27T16:41:01+03:00
Общество

В Туруханске мужчине пришлось запретить круглую сумму за чужой курятник

А подвела его собственная собака
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туруханске соседский курятник подвел местного жителя, что называется, «под монастырь». Да еще собственная собака приложила к этому свою лохматую лапу. А отвечать пришлось рублем. Как было дело, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе судебных приставов.

У соседа в подсобном хозяйстве были куры-несушки. Однажды вечером он покормил их и отправился топить баню, а дверь курятника оставил приоткрытой. На его беду гражданин в это же время выпустил погулять свою собаку. Почувствовав свободу, животное направилось исследовать округу, игнорируя чужие заборы. Проникло в курятник и всех несушек передушило, играючи.

Уладить конфликт путем мирных переговоров соседи не смогли. И тогда владелец кур отправился в суд, потребовал компенсацию в размере более 12 тысяч рублей. Владелец собаки с этим не согласился и решение суда проигнорировал. Вскоре на его пороге появился судебный пристав и разъяснил: если должник не хочет платить по-хорошему, пристав арестует его имущество. Да еще 7 % исполнительского сбора взыщет. Так что пришлось должнику все-таки компенсировать гибель соседских несушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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