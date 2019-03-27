В Красноярском крае двух врачей обвиняют в гибели ребенка

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-27T15:38:48+03:00

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В Богучанском районе сразу два врача в скором времени сядут на скамью подсудимых – педиатр Таежнинской участковой больницы и педиатр Богучанской районной больницы. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следственного комитета.

В феврале прошлого года 1,5-годовалый мальчик из поселка Таежный попал на прием в участковую больницу. Врач осмотрела его, поставили диагноз: ОРВИ. И отправила маму лечить малыша домой. Через два дня ему стало хуже, проявились несомненные признаки пневмонии. И ребенка доставили уже в районную больницу. Там его госпитализировали. Но за пять часов (с 16 до 21 часа) никто помощи ему так и не оказал. Ребенок просто лежал на кровати, теряя силы. После 23 часов педиатр спохватилась, маленького пациента срочно перевели в реанимацию, но, увы, через несколько часов он скончался.

Независимая комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которую сделали в Иркутске, пришла к выводу, что между бездействием двух врачей и смертью ребенка есть прямая причинно-следственная связь. Педиатр их Таежнинской больницы свою вину признала полностью. В отличие от нее коллега из Богучанской больницы категорически отрицает вину и отказалась от дачи любых показаний. Остается дождаться решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU