В Красноярске появится сквер Речников

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-27T15:14:46+03:00

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В Красноярске появится новый сквер, его посвятят рабочим Красноярского судоремонтного завода. В 60-х годах прошлого века специально для них был построен поселок в Кировском районе – Водники. Поэтому и сквер решили создать там же, на улице Алеши Тимошенкова, рядом с домом № 195.

В пресс-службе Кировского района рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что основной темой сквера будет река и все, что с ним связано. Круглую площадь оформят в виде компаса, мемориал в центре будет напоминать нос корабля, а на входе установят два декоративных якоря. В сквере появятся зоны отдыха и игр, зеленые зоны, малые архитектурные формы, деревья и кустарники. Достопримечательностью сквера станет огромная карта Красноярского края из металла, где будут указаны все главные реки региона.

Добавим, что помимо сквера речников в этом году будут благоустроены еще два – Энтузиастов и Кировский. Цена вопроса – 33 миллиона рублей.

- Мы выделили для себя несколько приоритетов в работе – это создание комфортной городской среды, наполнение созданных скверов жизнью и содержанием. Обновленные общественные пространства должны стать местами притяжениями для всех, особенно для молодого поколения. Мы надеемся, что новый сквер станет любимым местом отдыха и культурным пространством всех жителей района, – отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

ИСТОЧНИК KP.RU