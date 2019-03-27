В Красноярском крае в 2017 году пропал вахтовик: следователи просят помощи в розыске

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-27T14:50:39+03:00

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В Северо-Енисейском районе Красноярского края пропал мужчина. ГСУ СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Предварительно известно, что Д.К. Лавриков, так зовут пропавшего, 9 сентября 2017 года приехал на вахту на участок «Плато» в Северо-Енисейском районе. Здесь он работал водителем грузовика «Урал». Однако на работу не вышел. Очевидцы сообщили, что утром 12 сентября он вышел с участка в неизвестном направлении. Не взял с собой ни документов, ни телефона. И с тех пор его никто не видел.

Приметы: на вид 45 лет, рост 182 см. Телосложение худощавое, фигура нормальная. Лицо овальное, европейское, лоб высокий. Брови дугообразные, средние. Глаза светлые, серо-голубые и средние по размерам. Прямой нос, средние губы. Светлые прямые волосы. Говорит ясно и разборчиво. Носит обувь 44 размера.

Следователи просят откликнуться всех, у кого есть хоть какая-то информация о мужчине. Сообщить можно по адресу: поселок Северо-Енисейский, улица Набережная, д. 4. Или позвонить по телефонам: 8 (391-60) 22-1-98, 8-960-774-70-34, (391-60) 21-0-02.

ИСТОЧНИК KP.RU