Жительница Красноярска помогла вернуть сбежавших из дома влюбленных подростков

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-27T14:28:00+03:00

Она познакомилась с ними, когда подвозила на своей машине

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Жительница Красноярска Алина Степовая получила от полиции Железногорска благодарственное письмо. И еще – большое человеческое спасибо. Девушка помогла вернуть подростков, которые сбежали из дома.

Это случилось несколько дней назад. Алина возвращалась в Красноярск и решила подвести голосовавшую у дороги пару. На вид было сложно определить, что парню и девушке меньше 18 лет. В пути разговорились и даже обменялись номерами телефонов. А через пару дней Алина увидела в интернете ориентировку с фотографиями пропавших подростков.

Там сообщалось, что парню всего 17 лет, а его спутнице – 14, как раз возраст шекспировских героев. Ребят искали и родители, и волонтеры организации "Поиск пропавших детей - Красноярск", и полиция. Девушка тут же связалась с полицией и рассказала, где и когда видела ребят. Вскоре беглецов нашли и вернули домой здоровыми и невредимыми.

Вручая благодарственное письмо и памятный подарок, начальник полиции МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск отметил, что активная гражданская позиция девушки вызывает искреннее уважение и, скорее всего, ее своевременное вмешательство помогло ребятам избежать серьезных неприятностей.

ИСТОЧНИК KP.RU