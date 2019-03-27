СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-27T14:06:44+03:00

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Власти Красноярска вернулись к вопросу о строительстве православного храма на Стрелке. Но самостоятельно решать этот вопрос не станут – его вынесут на публичные слушания. И пусть горожане сами выбирают, нужен им Богородице-Рождественский кафедральный собор или нет. Соответствующее постановление подписал сегодня, 27 марта, глава города Сергей Еремин.

Уточним, что Красноярская епархия получила участок площадью более 17,1 тысячи квадратных метров под строительство собора еще весной 2017 года. Причем там, где указал патриарх Кирилл во время своего посещения Красноярска. Но, видимо, площадь этого участка немного не соответствует проекту будущего здания. Поэтому и требуется согласие горожан на то, чтобы нарушить так называемую красную линию. О датах слушаний станет известно не позднее, чем через 10 дней.

Историческая справка: Богородице-Рождественский храм взорвали в 1936 году и на том месте сейчас правительство края. Так что построить его заново решено на Стрелке. Предполагается, что возводить его будут за счет пожертвований меценатов.

ИСТОЧНИК KP.RU