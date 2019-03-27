В Енисейске ФСБ задержала подпольного оружейника

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-27T13:20:39+03:00

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В Енисейске ФСБ задержала местного жителя, который занимался переделкой и хранением огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

В течение продолжительного времени сотрудники УФСБ отслеживали информацию о незаконном оружии и вышли на след подозреваемого. А когда нагрянули к нему домой, обнаружили там целый боевой арсенал: пистолет системы Макарова, переделанный из светошумового пистолета марки «МР-371», помповое ружье, большое количество патронов, имеющих сходство с патронами от ПМ и патронами от помпового ружья. Кроме того, в квартире подозреваемого находились инструмент и станки для кустарной переделки огнестрельного оружия.

В итоге в период с 18 февраля по 20 марта этого года в отношение подозреваемого завели 5 уголовных дел. Одно – за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, огнестрельного оружия и боеприпасов. И еще 4 – за незаконное изготовление оружия. Добавим, что ранее мужчина уже не раз имел проблемы с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU