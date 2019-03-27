2019-03-27T12:29:51+03:00
Происшествия

В Хакасии скончавшегося от менингита 10-месячного ребенка лечили от ОРВИ

Следователи завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии скончавшегося от менингита 10-месячного ребенка лечили от ОРВИВ Хакасии скончавшегося от менингита 10-месячного ребенка лечили от ОРВИФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии следователи устанавливают причины, которые привели к смерти 10-месячного малыша. Трагедия произошла 11 февраля этого года в детском отделении Абазинской городской больницы. Ребенка доставили на машине «Скорой помощи» из соседнего Таштыпского района ранним утром в тяжелейшем состоянии. Несмотря на все усилия, медикам не удалось его спасти, смерть наступила через несколько часов.

В пресс-службе хакасского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что ребенок почувствовал себя плохо еще утром 10 февраля. Приехавший фельдшер осмотрел его и поставил диагноз: температура от того, что зубы режутся. И еще, возможно, ОРВИ. И стандартные рекомендации, какие лекарства использовать, чтобы сбить температуру.

Однако к ночи состояние ребенка резко ухудшилось. Появилась лихорадка и рвота. Вот теперь уже фельдшер в срочном порядке отправил его в больницу. Но время-то было упущено. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила в результате гнойного менингита, инфекционно-токсического шока.

- В ходе следствия будет дана оценка действиям медицинских работников на предмет своевременной диагностики заболевания и госпитализации ребенка, полноты обследования и оказания медицинской помощи, - прокомментировали в хакасском следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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