СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-27T12:04:58+03:00

В Красноярске за езду по городу с грязными колесами можно получить штраф до 100 тысяч рублей. Фото: служба городовых Красноярска

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В Красноярске за езду по городу с грязными колесами можно получить штраф до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает служба городовых на своей странице в «Инстаграме». Там поясняют, что каждый год, с наступлением весны проблема приобретает большой размах. И дело тут не в легковых авто. Хотя и от них бывает немало грязи. Основные нарекания – к транспорту, который обслуживает строительные площадки города.

- Правилами благоустройства запрещен выезд транспортных средств с площадок, на которых производятся строительные работы, без предварительной мойки колес и кузовов. Грязные машины растаскивают глину по автомобильным дорогам города, - сообщают представители службы.

Кстати, за нарушение правил благоустройства полагается штраф. Для юридических лиц, то есть строительных фирм, санкции могут достигать до 100 тысяч рублей. Пользователи «Инстаграма» новость службы оценили с надеждой, что ей удастся навести порядок. И даже указали места строек, где периодически случаются нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU