В Красноярске на владельца взорвавшегося дома на Кандагарской завели уголовное дело за мошенничество

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-27T11:42:54+03:00

Он знал, что дом под снос, и продавал в нем комнаты

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на одного из владельцев взорвавшегося 14 февраля дома на Кандагарской завели уголовное дело. В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что такое решение было принято после проведенной проверки.

Напомним, что трагедия в Покровке на улице Кандагарской произошла 14 февраля этого года. Эксперты установили, что дом был построен не только незаконно, но с нарушением всяческих норм. На него изначально не было разрешительных документов. И в 2016 году администрация города в суде добилась решения на снос дома. Правда, решение суда так и не было исполнено до того рокового февральского вечера.

Однако один из владельцев, зная о предстоящем сносе, тем не менее, продавал комнаты в доме гражданам. Точнее – брал с них деньги, обещал зарегистрировать на них собственность и при этом осознавал, что этого никогда не случится. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU