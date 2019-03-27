2019-03-27T11:13:00+03:00
Общество

В Красноярске отменяются старые и вводятся новые выделенные полосы

Поясняем, где и когда
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске отменяются старые и вводятся новые выделенные полосыВ Красноярске отменяются старые и вводятся новые выделенные полосыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске отменят уже действующие полосы на двух улицах. На двух других введут режим рабочего и выходного дня. И еще введут новые полосы на двух улицах. Об изменениях рассказал руководитель отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко.

Начнем с отмены. С 5 апреля перестают действовать разграничения на улице Авиаторов – от Молокова до Октябрьской, с обоих направлениях. И на улице Годенко – от проспекта Свободного до улицы Кравченко.

Специалисты посчитали, что для движения транспорта будет полезно открыть выделенные полосы на улице Красной Армии – от Корнеева до Пушкина и на Копылова от Кецховели до Корнеева. Они начнут действовать с 1 мая.

А вот на улицах Тотмина и Калинина (от путепровода Бугач до автотранспортного кольца) выделенные полосы останутся, но будут работать только в будние дни, с понедельника по четверг – с 29 апреля.

Добавим, что сегодня в Красноярске выделенные полосы действуют на 22 магистралях города, в том числе на Коммунальном, Октябрьском и Николаевском мостах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Енисейске ФСБ задержала подпольного оружейника
В Хакасии скончавшегося от менингита 10-месячного ребенка лечили от ОРВИ
В Красноярске за езду по городу с грязными колесами можно получить штраф до 100 тысяч рублей
В Красноярске на владельца взорвавшегося дома на Кандагарской завели уголовное дело за мошенничество
Красноярцам рассказали, чем они рискуют при покупке продуктов на улицах
В красноярском Горсовете депутаты поймали клеща
ВТБ в открыл новый офис в Ачинске
В Красноярске девушка упала с набережной и сломала ногу
В гендерные праздники женщины Красноярска общались активнее мужчин
В Красноярске водитель попал в аварию с поддельным полисом ОСАГО
Красноярцы пожаловались на загрязненный воздух над городом
Подследственного экс-главврача Красноярского перинатального центра выпустили из-под домашнего ареста
В Красноярске водитель легковушки подставился под автобус на выделенной полосе
Красноярцам, живущим у подножия сползающей горы Вышки, предложили переехать
Преступление и наказание: телефонный террорист ждет своей участи в красноярском СИЗО
Заборы вокруг объектов Универсиады в Красноярске оставят навсегда
Не до смеха: в Хакасии покусанный таксист набросился на семью пассажиров с ножом
В Красноярске станет одним районом больше
В Туве следователи проводят проверку по факту перепутанной медсестрой детсада прививочной вакцины
В Красноярском крае вводят сезонное ограничение для движения тяжелого транспорта
Дорожные полицейские предупреждают автомобилистов: на дорогах становится больше велосипедистов и мотоциклистов
В Красноярском крае регистрируют первые пожары в лесах
В Саяногорске психически больной парень до смерти забил отчима, заступившись за мать
Зеленогорский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии