В Красноярске отменяются старые и вводятся новые выделенные полосы

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-27T11:13:00+03:00

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В Красноярске отменят уже действующие полосы на двух улицах. На двух других введут режим рабочего и выходного дня. И еще введут новые полосы на двух улицах. Об изменениях рассказал руководитель отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко.

Начнем с отмены. С 5 апреля перестают действовать разграничения на улице Авиаторов – от Молокова до Октябрьской, с обоих направлениях. И на улице Годенко – от проспекта Свободного до улицы Кравченко.

Специалисты посчитали, что для движения транспорта будет полезно открыть выделенные полосы на улице Красной Армии – от Корнеева до Пушкина и на Копылова от Кецховели до Корнеева. Они начнут действовать с 1 мая.

А вот на улицах Тотмина и Калинина (от путепровода Бугач до автотранспортного кольца) выделенные полосы останутся, но будут работать только в будние дни, с понедельника по четверг – с 29 апреля.

Добавим, что сегодня в Красноярске выделенные полосы действуют на 22 магистралях города, в том числе на Коммунальном, Октябрьском и Николаевском мостах.

ИСТОЧНИК KP.RU