2019-03-27T10:56:51+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, чем они рискуют при покупке продуктов на улицах

Периодически во всех районах города проводятся административные рейды
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам рассказали, чем они рискуют при покупке продуктов на улицах. Фото пресс-службы Свердловского районаКрасноярцам рассказали, чем они рискуют при покупке продуктов на улицах. Фото пресс-службы Свердловского района
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В Красноярске периодически проводятся рейды, направленные на борьбу с незаконной торговлей на улицах города. Особое внимание – продавцам продуктов. У них не бывает документов, подтверждающих качество товара. Нет и санитарных книжек. А сама продукция может быть просрочкой из какого-нибудь магазина, от которой избавились в полцены. Чем это чревато для покупателей, нетрудно догадаться.

Один из таких рейдов прошел накануне в Свердловском районе. Руководитель администрации района Игорь Титенков рассказал, что с начала этого года уже составлено 22 протокола о нарушении правил торговли. Сотрудниками ветеринарной службы снято с реализации более 200 килограмм продуктов без документов. Кроме того, уличные торговцы ставят свои лотки на самых проходных участках пешеходных дорожек, оставляют после себя ящики и мусор, нарушая не только правила торговли, но и благоустройства.

Кстати, штраф нарушителям составляет: от 500 до 2000 рублей – для физических лиц, от 1000 до 5000 рублей – для должностных лиц и от 1000 до 10000 рублей – для юридических.

ИСТОЧНИК KP.RU

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