2019-03-27T10:16:19+03:00
Общество

В красноярском Горсовете депутаты поймали клеща

Как обитатель леса оказался там, остается загадкой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В красноярском Горсовете депутаты поймали клеща. Фото: Роман Крастелев, ФейсбукВ красноярском Горсовете депутаты поймали клеща. Фото: Роман Крастелев, Фейсбук
Изменить размер текста:

«Судя по этому бодрому клещу, в городском Совете хорошая экологическая обстановка» - прокомментировал депутат Роман Крастелев фотографию, которую выложил несколько часов назад на своей странице в Фейсбуке. На фото – рука в рубашке, а на ней сидит гость из леса. Вот уж где-где, а в административном здании увидеть его – полная неожиданность. Депутаты как раз собрались сегодня, чтобы обсудить ряд серьезных вопросов. В том числе по обманутым дольщикам.

Друзья и подписчики Романа Крастелева по-доброму пошутили по этому поводу: «Наверное, с прошлого созыва остался, там депутатом директор заповедника «Столбы» был». Или «Черемшу кто-то принес?». Некоторые напомнили про страховку.

А мы добавим, что клещи в этом году проснулись на полмесяца раньше обычного – сказалась аномально теплая погода в марте. К началу текущей недели было зафиксировано четверо пострадавших. Из двух клещей, которые принесли красноярцы на анализ, один оказался переносчиком возбудителя бореллиоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске отменяются старые и вводятся новые выделенные полосы
Красноярцам рассказали, чем они рискуют при покупке продуктов на улицах
ВТБ в открыл новый офис в Ачинске
В Красноярске девушка упала с набережной и сломала ногу
В гендерные праздники женщины Красноярска общались активнее мужчин
В Красноярске водитель попал в аварию с поддельным полисом ОСАГО
Красноярцы пожаловались на загрязненный воздух над городом
Подследственного экс-главврача Красноярского перинатального центра выпустили из-под домашнего ареста
В Красноярске водитель легковушки подставился под автобус на выделенной полосе
Красноярцам, живущим у подножия сползающей горы Вышки, предложили переехать
Преступление и наказание: телефонный террорист ждет своей участи в красноярском СИЗО
Заборы вокруг объектов Универсиады в Красноярске оставят навсегда
Не до смеха: в Хакасии покусанный таксист набросился на семью пассажиров с ножом
В Красноярске станет одним районом больше
В Туве следователи проводят проверку по факту перепутанной медсестрой детсада прививочной вакцины
В Красноярском крае вводят сезонное ограничение для движения тяжелого транспорта
Дорожные полицейские предупреждают автомобилистов: на дорогах становится больше велосипедистов и мотоциклистов
В Красноярском крае регистрируют первые пожары в лесах
В Саяногорске психически больной парень до смерти забил отчима, заступившись за мать
Зеленогорский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии