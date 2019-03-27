В красноярском Горсовете депутаты поймали клеща

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-27T10:16:19+03:00

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«Судя по этому бодрому клещу, в городском Совете хорошая экологическая обстановка» - прокомментировал депутат Роман Крастелев фотографию, которую выложил несколько часов назад на своей странице в Фейсбуке. На фото – рука в рубашке, а на ней сидит гость из леса. Вот уж где-где, а в административном здании увидеть его – полная неожиданность. Депутаты как раз собрались сегодня, чтобы обсудить ряд серьезных вопросов. В том числе по обманутым дольщикам.

Друзья и подписчики Романа Крастелева по-доброму пошутили по этому поводу: «Наверное, с прошлого созыва остался, там депутатом директор заповедника «Столбы» был». Или «Черемшу кто-то принес?». Некоторые напомнили про страховку.

А мы добавим, что клещи в этом году проснулись на полмесяца раньше обычного – сказалась аномально теплая погода в марте. К началу текущей недели было зафиксировано четверо пострадавших. Из двух клещей, которые принесли красноярцы на анализ, один оказался переносчиком возбудителя бореллиоза.

ИСТОЧНИК KP.RU