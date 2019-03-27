ВТБ в открыл новый офис в Ачинске

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-27T09:54:59+03:00

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Новая точка продаж ВТБ находится в центральной части города, где сосредоточен большой кластер объектов социальной инфраструктуры, образовательные, медицинские учреждения, здания органов власти и местного самоуправления. Офис расположен по адресу мкрн 4 дом 1 и рассчитан на работу с физическими лицами.

Клиентам предоставляется широкий спектр банковских услуг: открытие вкладов и накопительных счетов, переводы, оформление потребительских кредитов и банковских карт и прочие операции. Здесь же можно осуществить подключение к интернет-банку ВТБ-Онлайн.

В новом офисе установлено четыре банкомата, два из которых работают в круглосуточном режиме. С их помощью клиенты могут совершать банковские операции самостоятельно, без участия сотрудников офиса. Кроме того, устройства работают как на получение, так и на внесение денежных средств.

Выступая на открытии офиса, управляющий ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева отметила: «На сегодняшний день бизнес ВТБ в Красноярском крае развивается в объединенном формате: обслуживая ведущие предприятия Красноярского края, мы развиваем и качество банковской инфраструктуры на прилегающих территориях. Поэтому продолжаем открывать новые офисы, оборудованные по самым современным стандартам. Мы приглашаем всех жителей Ачинска воспользоваться банковскими услугами на нашей новой площадке».

ИСТОЧНИК KP.RU