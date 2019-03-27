2019-03-27T09:45:56+03:00
Происшествия

В Красноярске девушка упала с набережной и сломала ногу

Спасатели помогли ей и передали медикам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске девушка упала с набережной и сломала ногуВ Красноярске девушка упала с набережной и сломала ногуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске накануне днем на набережной произошло ЧП. Девушка-подросток упала с набережной в Енисей и пострадала. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярске в КГКУ «Спасатель», все произошло напротив гостиницы «Огни Енисея». Каким образом девушка оказалась за парапетом, не уточняется. Как вариант – пыталась сделать селфи, но не удержала равновесия. Подобные случаи здесь изредка, но случаются.

Так получилось, что девушка упала не в воду, а на твердую поверхность у кромки и сломала ногу. Приехавшие на вызов спасатели подняли пострадавшую, оказали ей первую помощь и затем передали медикам.

Также накануне спасателям пришлось выезжать в спортивный комплекс «Сопка», где проходил Чемпионат мира по фристайлу. Поступило сообщение, что у спортсменки из Казахстана подозрение на перелом таза. Ей также оказали первую помощь и перенесли до машины «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске отменяются старые и вводятся новые выделенные полосы
Красноярцам рассказали, чем они рискуют при покупке продуктов на улицах
В красноярском Горсовете депутаты поймали клеща
ВТБ в открыл новый офис в Ачинске
В гендерные праздники женщины Красноярска общались активнее мужчин
В Красноярске водитель попал в аварию с поддельным полисом ОСАГО
Красноярцы пожаловались на загрязненный воздух над городом
Подследственного экс-главврача Красноярского перинатального центра выпустили из-под домашнего ареста
В Красноярске водитель легковушки подставился под автобус на выделенной полосе
Красноярцам, живущим у подножия сползающей горы Вышки, предложили переехать
Преступление и наказание: телефонный террорист ждет своей участи в красноярском СИЗО
Заборы вокруг объектов Универсиады в Красноярске оставят навсегда
Не до смеха: в Хакасии покусанный таксист набросился на семью пассажиров с ножом
В Красноярске станет одним районом больше
В Туве следователи проводят проверку по факту перепутанной медсестрой детсада прививочной вакцины
В Красноярском крае вводят сезонное ограничение для движения тяжелого транспорта
Дорожные полицейские предупреждают автомобилистов: на дорогах становится больше велосипедистов и мотоциклистов
В Красноярском крае регистрируют первые пожары в лесах
В Саяногорске психически больной парень до смерти забил отчима, заступившись за мать
Зеленогорский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии