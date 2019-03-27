В Красноярске девушка упала с набережной и сломала ногу

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-27T09:45:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске накануне днем на набережной произошло ЧП. Девушка-подросток упала с набережной в Енисей и пострадала. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярске в КГКУ «Спасатель», все произошло напротив гостиницы «Огни Енисея». Каким образом девушка оказалась за парапетом, не уточняется. Как вариант – пыталась сделать селфи, но не удержала равновесия. Подобные случаи здесь изредка, но случаются.

Так получилось, что девушка упала не в воду, а на твердую поверхность у кромки и сломала ногу. Приехавшие на вызов спасатели подняли пострадавшую, оказали ей первую помощь и затем передали медикам.

Также накануне спасателям пришлось выезжать в спортивный комплекс «Сопка», где проходил Чемпионат мира по фристайлу. Поступило сообщение, что у спортсменки из Казахстана подозрение на перелом таза. Ей также оказали первую помощь и перенесли до машины «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU