В Красноярске девушка упала с набережной и сломала ногу
В Красноярске накануне днем на набережной произошло ЧП. Девушка-подросток упала с набережной в Енисей и пострадала. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярске в КГКУ «Спасатель», все произошло напротив гостиницы «Огни Енисея». Каким образом девушка оказалась за парапетом, не уточняется. Как вариант – пыталась сделать селфи, но не удержала равновесия. Подобные случаи здесь изредка, но случаются.
Так получилось, что девушка упала не в воду, а на твердую поверхность у кромки и сломала ногу. Приехавшие на вызов спасатели подняли пострадавшую, оказали ей первую помощь и затем передали медикам.
Также накануне спасателям пришлось выезжать в спортивный комплекс «Сопка», где проходил Чемпионат мира по фристайлу. Поступило сообщение, что у спортсменки из Казахстана подозрение на перелом таза. Ей также оказали первую помощь и перенесли до машины «Скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU