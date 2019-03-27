2019-03-27T09:43:59+03:00
Общество

В гендерные праздники женщины Красноярска общались активнее мужчин

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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 сравнил активность своих абонентов 8 Марта и 23 февраля. В оба праздника прекрасная половина абонентов Tele2 совершила и приняла больше звонков, чем мужчины: на их долю пришлось 55% и 52% всех звонков соответственно, а средняя продолжительность одного разговора 8 марта была на 13% больше, чем 23 февраля.

Женщины традиционно были многословнее мужчин, причем как 8 марта, так и 23 февраля: прекрасная половина красноярских клиентов Tele2 говорила на 62% и 29% дольше, чем мужчины в эти же дни. В среднем каждое поздравление длилось 6,5 минут.

В связи с растущей популярностью соцсетей и мессенджеров Tele2 также сравнила интернет-трафик 23 февраля и в Международный женский день. Женщины больше мужчин пользовались мобильным интернетом: около 53% трафика передачи данных приходился на SIM-карты прекрасной половины Красноярска.

Кроме того, Tele2 проанализировала, какие смартфоны были впервые зарегистрированы в сети оператора в каждый из праздников мужчинами и женщинами. По статистике, у женщин 8 марта появилось больше новых смартфонов, чем у мужчин 23 февраля. Мужчины в свой праздник чаще начинали использовать смартфоны Honor 7A, Honor 7A Pro, Honor 8X, Samsung Galaxy J1, Samsung Galaxy J4, Samsung Galaxy J3. Женщины 8 марта чаще всего вставляли свою SIM-карту Tele2 в смартфоны Honor 7A, Honor 7A Pro, Samsung Galaxy A6, Honor 8X, Xiaomi Redmi 6A.

ИСТОЧНИК KP.RU

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