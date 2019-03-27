2019-03-27T08:00:49+03:00
Общество

Красноярцы пожаловались на загрязненный воздух над городом

Штиль возвращает режим «черного неба»?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы пожаловались на испорченный воздух над городомКрасноярцы пожаловались на испорченный воздух над городомФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы вновь жалуются на испортившийся воздух над городом. По данным Среднесибирского УГМС еще в понедельник 25 марта уровень загрязнения был низким. 26 марта заметили повышение загрязнения атмосферного воздуха, особенно в Свердловском районе. А сегодня, 27 марта, неприятная серая дымка накрыла весь город.

Специалисты предупреждают, что ожидаются условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в городе. Это еще не режим «черного неба», но уверенности в том, что его не объявят в ближайшее время, никакой, поскольку погода, как известно, дама капризная.

Смотрим прогнозы Гидрометцентра на ближайшие дни: твердые плюсовые температуры днем – от 6 до 13 градусов. И до плюс 4 градусов ночью. Помог бы хороший дождь, но осадков не ожидается, А вот ветер, который может рассеять дымку над городом, ожидается не раньше субботы – воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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